Die Eispiraten Crimmitschau sind nach der 1:2-Niederlage am Freitag bei den Krefeld Pinguinen am Sonntag (11.2.2024) wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Im Sahnpark wurden die Starbulls Rosenheim nach Startschwierigkeiten mit 4:1 (0:1, 4:0, 0:0) vom Eis gefegt. Nach drei Niederlagen in dieser Spielzeit gegen Rosenheim (3:6, 1:2 und 4:5) war es der erste Sieg für die formstarken Westsachsen, die damit den dritten Platz in der DEL 2 festigten.