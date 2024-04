Der Kader von DEL2-Klub Eispiraten Crimmitschau wächst: Am Mittwoch (17.04.2024) gaben die Sachsen bekannt, dass Kapitän Mario Scalzo an Bord bleibt.

Der Routinier kam im Sommer 2020 von den Kassel Huskies nach Crimmitschau und absolvierte seither 218 Pflichtspiele im Trikot der Eispiraten. In denen erzielte der gebürtige Kanadier 16 eigene Treffer und steuerte weitere 84 Torvorlagen bei.

Defensiv gehört Scalzo zu den Leistungsträgern im Team der Westsachsen und hatte mit seinen Leistungen in der vergangenen Spielzeit so auch einen enormen Anteil am erstmaligen Erreichen des Playoff-Halbfinales der Eispiraten.