Der HFC verfällt in altbekannte Muster

Nun soll Reisinger das Ruder beim HFC herumreißen und den Abstieg aus der 3. Liga noch verhindern. Für den ehemaligen Bundesliga-Profi ist Halle die erste Station als Cheftrainer. Weidling beschreibt ihn als Teamplayer, der sehr zielstrebig ist, immer gewinnen will und den Verein bereits bestens kennt.

Nach der 0:2-Niederlage wurde viel über mangelnden Kampfgeist in der Mannschaft des HFC gesprochen. Sowohl Kapitän Jonas Nietfeld als auch sein Vize Niklas Kreuzer übten nach der Partie Kritik an den eigenen Mitspielern. Für Weidling war die zweite Halbzeit "die schlechteste in der Ära Sreto Ristic."