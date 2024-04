Die Hallenser rutschten nach der jüngsten 0:2-Auswärtspleite bei Aufstiegsanwärter Jahn Regensburg mit 32 Punkten auf Abstiegsrang 17 mit zwei Punkten Rückstand auf den SV Waldhof Mannheim sowie vier Zählern auf Arminia Bielefeld. Beide Kontrahenten gewannen am letzten Wochenende. Der HFC empfängt am kommenden Sonntagabend (7. April, 19:30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) den Tabellenzweiten SSV Ulm.



Der 48-jährige Ristic hatte den Job im Februar 2023 von André Meyer übernommen und dem damals ebenfalls in Abstiegsnöte geratenen Klub die Klasse gesichert. Zudem gelang durch den Gewinn des FSA-Pokals der Einzug in den DFB-Pokal. Zuletzt hatte sich Halle in Thale souverän für das Halbfinale des Landespokals qualifiziert.