Lange hielt sich Stefan Reisinger nicht mit Begrüßungsformeln auf. "Es wird eine schwierige Aufgabe, aber ich bin überzeugt, hier etwas bewegen zu können", sagte der neue Cheftrainer des Halleschen FC bei seiner offiziellen Vorstellung in der Saalestadt am Mittwoch (03.04.2024). In der Tat steht Reisinger vor einer Mammutaufgabe. Schließlich gilt es, die Saalestädter nach zwölf Jahren vor dem Absturz in die Regionalliga zu bewahren. Seit dem vergangenen Spieltag und der 0:2-Niederlage gegen Regensburg steht der HFC auf einem Abstiegsplatz mit zwei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer.