Der HFC hat die beste Offensive – im Vergleich der letzten sieben Teams der Liga. Aber: Top-Torjäger Dominic Baumann, mit 15. Saisontoren viertbester "Knipser" der Liga, traf in den vergangenen drei Spielen nur einmal. Bei den "Zu-Null"-Niederlagen gegen Regensburg und Münster war Baumann abgemeldet. Hinzu kommt, dass der Top-Vorlagengeber (7 Assists) und zweitbestes HFC-Torschütze (8 Tore) Tunay Deniz in den drei Partien ohne Torbeteiligung blieb. Und auch der verletzungsbedingte Ausfall von Außenbahnspieler Tarsis Bonga dürfte nicht unbedingt offensivkraftverstärkend sein.

Kurz vor der Halbzeit und in den 15 Minuten zwischen der 60. und 75. Spielminute kassiert der HFC die meisten Gegentore – jeweils elf Treffer fallen in diesen Spielphasen. Während der HFC nach erzielten Toren zwischen der 16. und 30. Minute zu den Top-Teams der Liga zählt, geben die Saalestädter die Spiele zum Ende der ersten Halbzeit und Mitte der zweiten aus der Hand. Im Liga-Vergleich der erzielten und gefangenen Tore steht der HFC hier tief in der Abstiegszone.

Mit dem Tabellenzweiten SSV Ulm (7. April, 19:30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) gastiert gleich am kommenden Wochenende einer der Aufstiegskandidaten in Halle. In der restlichen Saison spielt der HFC noch zweimal zuhause gegen Top-10-Teams. Beim Abstiegs-Mitkonkurrenten Bielefeld kommt es am vorletzten Spieltag zum möglichweise vorentscheidenden Duell.



Vor dem HFC stehen Mannheim und Bielefeld – eins der beiden Teams muss Halle noch hinter sich lassen. Mannheim muss in der restlichen Saison noch gegen vier Top-10-Teams ran. Der Waldhof und auch Bielefeld haben nur noch drei Heimspiele. Ein möglicher Vorteil für den HFC, der noch viermal zuhause ran darf und dabei auch das letzte Saisonspiel vor heimischem Publikum bestreitet.