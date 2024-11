Unter Andreas Patz zeigte die Formkurve der Oberpfälzer in den letzten Wochen wieder nach oben. Der ehemalige Coach von Regionalligist Carl Zeiss Jena hatte Ende Oktober zunächst als Interimstrainer von Joe Enochs übernommen und war prompt mit zwei Pflichtspielsiegen gestartet. Am Donnerstag (21. November) wurde er zum Cheftrainer befördert. Nun wartet mit Magdeburg direkt ein "echter Brocken", warnte der 41-Jährige.

Aber auch beim FCM wird der kommende Gegner keineswegs unterschätzt - Favoritenrolle hin oder her. "Sie hatten keinen optimalen Saisonverlauf, aber haben sich in den letzten Spielen deutlich gesteigert", sagte Titz. Das sei vor allem in puncto Defensive spürbar gewesen. "Sie verteidigen diszipliniert, stehen eng und kompakt gestaffelt und haben bereits ihre Gefahr im Umschaltspiel gezeigt", so die Kurz-Analyse von Magdeburgs Trainer, der prophezeit: "Es wird ein wirklich schweres Spiel."