Seit es RB Leipzig gibt, polarisiert der Fußballverein. Während der RasenBallsport-Verein in Leipzig das Stadion füllt, Familien anlockt und Fans friedlich die Erfolge feiern – wie etwa den zweifachen Gewinn des DFB-Pokals – haben viele Fans anderer Vereine ein Problem mit RB. Denn RB Leipzig ist 2009 durch den Getränkehersteller Red Bull gegründet worden. Seitdem hat der österreichische Konzern einige hundert Millionen Euro in den Club gesteckt und der hat es so aus der fünften Liga bis in die Bundesliga geschafft. Das hat neben den sportlichen Erfolgen auch dazu geführt, dass RB Leipzig bundesweit blanker Hass entgegenschlägt.