Team schlägt Einzelkönner

Nach dem schwülwarmen Supercup-Abend in der Münchner Allianzarena waren alle schlauer und eines offensichtlich: RB Leipzig ist als Team blitzschnell zusammengewachsen und hat die bayerischen Einzelkönner in die Schranken gewiesen. Der 3:0-Sieg war mehr als eine Show des überragenden Dreifach-Torschützen Dani Olmo. Es war ein Abend, der gezeigt hat, dass es nur als Team funktionieren kann.

RB ist schneller zusammengewachsen als manch einer vermutet hatte. Selbst Trainer Marco Rose war vier Tage vor dem Spiel beim VIP-Kickoff in der Red Bull Arena noch etwas unschlüssig. "Schwer zu sagen, wo wir stehen. Unsere Testspielgegner waren jetzt auch nicht von dem Kaliber des FC Bayern München", sagte der extrem entspannt wirkende Leipziger, der explizit das Teambuilding und die schnelle Integration der Neuen lobte.

Eberl: "Die Konkurrenz ein Stück weit aufgeweckt"

Und das spiegelte sich auf dem Platz wider. Mit Lois Openda, Nicolas Seiwald und Xavi Simons standen drei Neulinge in der Startelf, die nie wie Fremdkörper, sondern prompt belebend, wirkten - auch wenn sie angesichts der Olmo-Show etwas in den Hintergrund gerieten. Der deutliche Sieg war ein Ausrufezeichen oder wie Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl sagte: "Wir haben die Konkurrenz ein Stück weit aufgeweckt: Okay, mit denen ist zu rechnen."

Eberl warnte aber vor dem Bundesligastart am Samstag (15.30 Uhr/Ticker und Audio-Livestream bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) bei Bayer Leverkusen vor Überheblichkeit: "Das ist ein Champions-League-Anwärter. Das wird ein kompliziertes Spiel. Aber so ein Sieg kann viel Selbstvertrauen geben." Auch Trainer Marco Rose hofft auf "einen Schub". Es sei aber wichtig, "dass wir das Spiel richtig einordnen. Das nächste Spiel wird knackig, da werden wir wieder gemessen." Rose forderte sein Team auf, "aufmerksam zu bleiben. Noch gibt es keine klare Tendenz. Wir sind am Anfang der Saison. Wir können noch viele Dinge besser machen." RB Leipzig gewinnt erstmals in seiner Geschichte den Supercup. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Debakel für die Bayern bei Kane-Debüt

Die Liste der Probleme ist beim FC Bayern aber deutlich länger. Das 0:3 zeigte große Probleme im Team von Trainer Thomas Tuchel. "Das ist im Grunde die komplette Fortsetzung von unserem letzten Heimspiel gegen Leipzig. Es fühlt sich so an, als hätten wir vier Wochen gar nichts gemacht. Ich kann es nicht erklären. Es ist in allen Bereichen einfach zu wenig", sagte Tuchel und wirkte ratlos. Da half auch der Kurzeinsatz des englischen Stürmerstars Harry Kane, der wenige Stunden nach der Verpflichtung sein Debüt gab, nichts. "Er denkt wahrscheinlich, wir haben vier Wochen nicht trainiert", sagte Tuchel, der von einem bitteren Abend sprach.

Nicht einer seiner Profis zeigte eine Woche vor dem Bundesliga-Start bei Werder Bremen sein Können. Die Leistung erinnerte eher an die Bayern, die vor knapp zehn Wochen mit Ach und Krach gerade noch so die deutsche Meisterschaft gewonnen hatten. Vor dem Tor versiebte der FCB klarste Chancen und die Defensive wackelte bedrohlich. Dass diese Niederlage nichts zu bedeuten haben muss, zeigt ein Blick in den Rückspiegel. 2019 startete der deutsche Rekordmeister mit einer 0:2-Supercup-Pleite in Dortmund und holte anschließend sechs Titel.

Olmo: "In der Bundesliga nachlegen"

Ob dieses Kunststück wieder gelingen kann, darüber dürfte bei den Bayern aktuell keiner reden. Vielmehr geht es darum, in die richtige Spur einzubiegen. RB Leipzig ist da schon große Schritte voraus, hat jetzt einmal den Partycrasher gespielt und will mehr davon. Matchwinner Olmo ist längst nicht satt. "Es war ein spezieller Abend für mich, aber es war erst der Anfang", sagte der Spanier: "Jetzt müssen wir in der Bundesliga nachlegen."