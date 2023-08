Den Anspruch, mit dem RB Leipzig in die neue Saison geht, hat Mittelfeldspieler Kevin Kampl schon am Tag nach dem gewonnenen Pokalfinale formuliert. Auf der Party am Neuen Rathaus rief er zu den tausenden Fans: "Nach der Sommerpause kommen wir wieder und versuchen, diesen verdammten Meistertitel zu holen." Die Pause ist nun vorbei und für RB Leipzig geht es im ersten Pflichtspiel gleich um einen Titel. Im Supercup trifft RB als Pokalsieger auf den amtierenden Meister aus München. Es ist ein erster Test, wenn die Ambitionen von Kampl wirklich ernst gemeint sind, müssen die Leipziger an den Bayern vorbei.