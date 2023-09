RB-Trainer Marco Rose hatte vor der Partie angemerkt, dass man daran arbeite, zwei konstante Halbzeiten in einem Spiel auf den Rasen zu bringen. Im Borussia-Park klappte das nicht. In der ersten Halbzeit kam sein Team nicht in die Gänge. Es wirkte alles sehr behäbig. Die noch sieglosen Gastgeber zeigten einen beherzten Kampf und hatten zunächst mehr von der Partie. Große offensive Akzente setzen die Fohlen dabei allerdings auch nicht. Einige Kopfbälle flogen vorbei, so wie der vom Ex-Salzburger Maximilian Wöber nach einer Ecke (6.). Als sich Luca Netz durch die halbe RB-Verteidigung durchspielte, hatte Leipzig Glück, dass er in der Mitte niemanden fand (10.). Eine einzige Torchance war in den ersten 45 Minuten zu verzeichnen: Die hatten die Sachsen, als Startelfdebütant Fabio Carvalho Keeper Moritz Nicolas von der Strafraumgrenze aus zu einer Blitzreaktion zwang (44.).

Besonders vor der Pause lief RB,. hier Fabio Carvalho, den Gastgebern immer wieder hinterher. Bildrechte: Picture Point