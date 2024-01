Das holte er drei Minuten nach der Pause nach (48.). Mitten in die Sturmphase der Gastgeber kam Leipzig wieder heran. Nach einem Steilpass ließ sich Lois Openda nicht aufhalten und zirkelte die Kugel herrlich in den Winkel (55.). Stuttgart schüttelte sich kurz und probierte es wieder über ihre bärenstarke rechte Seite. Und wieder erfolgreich: Undav köpfte eine Flanke von Chris Führich zum 4:2 ein. Und dem einstigen Meppener, der sich über Belgien und England ins Blickfeld der Nationalelf gespielt hat, schnürte sogar noch einen Dreierpack, als er eine schläfrige RB-Defensive im Nachschuss gegen Jonas Blaswich überwand (75.).

Ohne den gesperrten Xavi Simons bekam Leipzig die Partie nie in den Griff, die Spitzen hingen in der Luft und die Abwehr kam von einer Verlegenheit in die nächste. Die Torschussbilanz lautete 4:19. Die nächsten Tage am Cottaweg dürften ungemütlich werden. Der Tabellenfünfte Dortmund kann morgen vorbeiziehen und auch der Sechste Frankfurt ist nur noch zwei Punkte entfernt.