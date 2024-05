Aufgrund des schmerzverzerrten Gesichts des Österreichers schwante Vielen zum Zeitpunkt seiner Auswechslung bereits Schlimmes - wenngleich RB-Trainer Marco Rose nach dem Spiel zunächst leichte Entwarnung gegeben hatte. Nach der MRT-Untersuchung am Samstag (04. Mai 2024) besteht nun allerdings die traurige Gewissheit. Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. Am Sonntag soll Schlager bereits in Innsbruck operiert werden.