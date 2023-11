Gegenüber der 0:1-Niederlage in Wolfsburg baute Rose seine Startelf auf vier Positionen um: Wie erwartet saß Pokal-Torwart Peter Gulasci wieder auf der Bank, dafür kehrte Janis Blaswich zwischen die Pfosten zurück. Neu in der Anfangsformation standen außerdem Mohamed Simakan, Kevin Kampl und Christoph Baumgartner, draußen blieben dafür Amadou Haidara, Timo Werner und Yussuf Poulsen (alle Bank).

Die Gäste übernahmen von Beginn an die Kontrolle, das Tabellen-Schlusslicht war zunächst ausschließlich auf Zerstörung bedacht. Jedoch standen die Mainzer stabil und ließen kaum etwas zu. So kam es erst in der 20. Minute zur ersten Torchance: Dominik Kohr bediente unfreiwillig Baumgartner, der den Ball unter FSV-Torwart Robin Zentner hindurch spitzelte - aber Sepp van den Berg klärte vor der Linie.