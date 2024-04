Von den Gedanken an einen eventuellen Fehltritt oder an ein mögliches Verpassen der Qualifikation für die Champions League möchte sich Poulsen gar nicht erst ablenken lassen. "Ein Was-wäre-wenn, gibt es nicht", sagte der 77-fache dänische Nationalspieler. Dass wohl auch Rang fünf zum Einzug in die Champions League reicht, daran verschwendet das RB-Urgestein keinen Gedanken: "Wir sind nicht in die Saison gegangen, um Fünfter zu werden. Wenn man unsere Form der letzten Wochen sieht, stehen wir sehr gut da. Warum sollen wir da nicht auch die nächsten vier Spiele gewinnen?" Auf den Dritten Stuttgart hat Leipzig nur noch vier Punkte Rückstand.