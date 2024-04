Für die Dortmunder, die aktuell nur einen Punkt hinter RBL liegen, hat der Leipziger Trainer warme Worte. Sie hätten unglaublich viel Offensivpower, starke Flügelspieler. "Wir müssen da viel und gut verteidigen." Marcel Sabitzer sei zudem in einer Top-Verfassung, habe sich zu einem echten Leader gemausert. Verstecken müssen sich Leipziger aber nicht. In den letzten fünf Heimspielen ließ die Defensive keinen Gegentreffer zu.

Borussia Dortmund wird am Samstag nicht in Bestbesetzung ins Duell mit den Leipzigern gehen können. Neben den Langzeitverletzten Ramy Bensebaini und Sébastien Haller sowie Angreifer Donyell Malen fehlen in Leipzig auch Kapitän Emre Can und Außenverteidiger Ian Maatsen gelbgesperrt.

Trainer Edin Terzic will auch mit Blick auf das Halbfinale in der Champions League am kommenden Mittwoch keine Spieler schonen. "Unser voller Fokus liegt auf Leipzig. In der Bundesliga haben wir noch einiges gutzumachen und wollen in der Tabelle klettern", erklärte Terzic auf der Pressekonferenz des BVB.