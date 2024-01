Bei gefühlt -10°C begannen beide Teams mit hohem Tempo. RB hatte zwar mehr Ballbesitz, doch das frühe 0:1 gelang den Frankfurtern. Und das mit einem so schlichten, wie schönen Angriff über drei Stationen: Pass auf links an die Mittellinie zu Nkounkou, der schlug den Ball diagonal in den Strafraum, wo Knauff aus vollem Lauf einschoss. RB arbeitete umgehend am Ausgleich, wurde aber erst nach einer Viertelstunde gefährlich. Gegen immer defensivere Gäste sprangen drei Großchancen heraus: Aber Benjamin Sesko vergurkte (17.) und Lois Openda scheiterte am glänzend aufgelegten Keeper Trapp (35./38.).