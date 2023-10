Nach der Pause wurde die Partie interessanter. Bochum spielte nun mutiger mit. Die sich so öffnenden Räume nutzte RB aber nur selten, dafür war man weiter zu ungenau und ideenlos. In der 60. Minute gab es dann doch eine Großchance, aber diesmal scheiiterte Forsberg vom Elfmeterpunkt. Es folgte massives und uninspiriertes Anrennen der Gastgeber, die wie schon im letzten Duell (0:1) an Riemann verzweifelten, denn der Keeper hielt auch noch bei Lois Opendas Schuss aus 11 m (71.) und beim Kopfball des eingewechselten Yussuf Poulsen (76.). Riemanns Vorderleute lieferten eine behrzte Abwehrschlacht und hätten sogar noch mehr mitnehmen können, wenn sie ihren Konter in der 74. Minute besser ausgespielt hätten.