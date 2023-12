DFL im Dilemma: Geld oder Glaubwürdigkeit

Der Ligaverband wurde bereits am Montag auf dieses drohende Szenario angesprochen. "In dem Fall ist Herr Kind als Geschäftsführer erst mal außenvertretungsberechtigt auf Mitgliederversammlungen der DFL. Was dann etwaige Weisungen im Innenverhältnis betrifft, sofern sie denn vorliegen, das betrifft aus unserer Sicht das Binnenverhältnis eines Klubs", sagte DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel.

Aber auch die DFL steht in Verantwortung und im Wort. Nicht nur der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Aki Watzke hatte sich in seiner Funktion als BVB-Geschäftsführer immer wieder für 50+1 ausgesprochen. Nach der Abstimmung am Montag lobpreiste auch DFL-Geschäftsführer Marc Lenz die Bedeutung der Regel: "Im Hinblick auf die 50+1-Regel sind wir beide (Lenz und Merkel, Anmerkung der Redaktion) sehr klare Befürworter, weil wir die Vorteile für erheblich erachten und da insbesondere in Abwägung international, wenn wir uns da die eine oder andere Eigentümerentwicklung anschauen, ganz klar pro 50+1 agieren."

Wenn vor dem Hintergrund dieser Worte jetzt der umstrittenste Deal in der Geschichte der Bundesliga nur durch einen eklatanten Bruch mit 50+1 zustande kommt, ohne dass die DFL reagiert, wäre die Glaubwürdigkeit der Liga und ihrer Funktionäre massiv beschädigt.

Wie weiter?