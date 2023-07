"Toooooooor für Dynamo" – der Jubel im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion ist auf den Tribünen ekstatisch und auf dem Platz extra lang. Der Torschütze springt über die Werbebande, läuft die gesamte Tribüne hinter dem Tor entlang bis zu Eckfahne, posiert für die Fotografen und schreit in die TV-Kamera. Währenddessen läuft die Uhr natürlich weiter. Sie läuft und läuft.



In der Saison 2023/24 gehört der Torjubel nun ausdrücklich zu den Gründen für eine Nachspielzeit. In dem vom Deutschen Fußball-Bund veröffentlichten Regelwerk gehört er nicht mehr zu den in der REGEL 7 (DAUER DES SPIELS) genannten "sonstigen Gründen", sondern steht, um mehr beachtet zu werden, einzeln für sich. Heißt also: Je länger und häufiger Treffer bejubelt werden, umso länger die Zugabe. Somit soll die Netto-Spielzeit erhöht werden.