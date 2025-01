Klopps Vision: Lernen und entwickeln

Trotz der Kritik scheint Klopp von seiner Entscheidung überzeugt zu sein. In einem Instagram-Video drückte er Vorfreude aus und hob die Chance hervor, Neues zu lernen und den Fußball weiterzuentwickeln. Diese Möglichkeit sei ihm als Trainer mit "Spielen alle drei Tage" verwehrt geblieben. "Nach fast 25 Jahren an der Seitenlinie könnte ich nicht aufgeregter sein, mich an einem Projekt wie diesem zu beteiligen", sagte Klopp über seinen Wechsel zu Red Bull.

Bildrechte: imago images / Sportfoto Rudel

Resonanz im Red-Bull-Kosmos

Klopp ist nicht der einzige, der sich auf seine neue Aufgabe freut. Auch diejenigen, die bereits im Red-Bull-Fußball-Kosmos tätig sind, fiebern der Zusammenarbeit entgegen. "Auch ich", sagte RB Leipzigs Trainer Marco Rose nach dem 4:2-Sieg gegen Werder Bremen am vergangenen Sonntag (13. Januar 2025). Warum die Vorfreude? "Er kann uns mit seinen Erfahrungswerten als Toptrainer, als Manager in England, was Kaderplanung betrifft, viel Input geben. Er hat ein tolles Netzwerk, jeder kennt Kloppo als Typen. Ich glaube, dass wir da sehr viel Mehrwert generieren", so Rose weiter.

Ziele bei Red Bull

Neben Leipzig ist Klopp nun auch für die RB-Teams in Salzburg, New York, Brasilien und Japan verantwortlich. Zudem ist das Unternehmen an Leeds United und dem FC Paris beteiligt, beim FC Turin und bei Atlético Madrid ist der Brausekonzern Geldgeber. An fast allen Standorten sind die Erwartungen hoch: Red Bull will nicht nur mitspielen, sondern strebt danach, sich in der Fußballwelt ganz oben zu etablieren. Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer von Red Bull, machte bereits im Dezember klar, welche Hoffnungen in Klopp gesetzt werden: Es gehe um "die paar Prozent, die fehlen".

Bildrechte: IMAGO/Picture Point LE

Kann Klopp eine Ära prägen?

Den überzeugenden Sieg gegen Bremen, den Klopp live im Stadion verfolgte, war ein vielversprechender Start in seine neue Ära. Doch um die ambitionierten Ziele des Konzerns zu erreichen, müssen weitere Erfolge hinzukommen. Mit den Ressourcen von Red Bull und der Expertise von Jürgen Klopp könnte das gelingen.