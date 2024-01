Ballack spielte zwischen 2002 und 2006 beim FC Bayern München – in dieser Zeit war Beckenbauer Präsident des Fußball-Rekordmeisters. Ballack, der in seiner Chemnitzer Zeit und in Anlehnung an Beckenbauer den Spitznamen "kleiner Kaiser" erhielt, absolvierte bei den Bayern 107 Spiele und holte mit den Münchnern drei "Doubles" aus deutschem Meistertitel und DFB-Pokalsieg. Ganz ungetrübt war das Verhältnis zwischen Ballack und Beckenbauer aber nicht, der Präsident kritisierte seinen Spielführer immer wieder in der Öffentlichkeit.