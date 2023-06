"Nun ist es für mich Zeit, 'Au Revoir' Leipzig zu sagen. Ich bin RB Leipzig und jedem im Verein unglaublich dankbar – meiner Mannschaft, dem Trainerteam, dem Staff und Mitarbeitenden und vor allem den Fans. Ich hatte vier Jahre in Leipzig, die ich nie vergessen werde", wird Nkunku zitiert. Der Franzose war 2019 von Paris St. Germain nach Leipzig gewechselt und lief insgesamt 172 Mal für RBL auf. Dabei erzielte er 70 Tore und war auch maßgeblich an den beiden Pokalsiegen 2022 und 2023 beteiligt. Zudem war er 2022 Fußballer des Jahres. "Es war 2019 ein großer Schritt für mich aus Paris, in ein neues Land zu kommen", so Nkunku. "Ich bin bei RB Leipzig zum Nationalspieler geworden, habe mich sportlich und menschlich extrem weiterentwickelt."