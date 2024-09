Zuvor war berichtet worden, der 24 Jahre alte Abwehrspieler solle einen Vierjahresvertrag erhalten und Leipzig eine Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro einbringen. Als Ersatz für Simakan hatte Leipzig den niederländischen Fußball-Nationalspieler Lutsharel Geertruida von Feyenoord Rotterdam geholt. Trotz 51 Toren in 49 Spielen des portugiesischen Altmeisters seit dessen Ankunft im Januar 2023 wartet Al-Nassr noch auf die erste Meisterschaft in der saudischen Pro League seit 2019.



Dafür soll neben Ronaldo und dem vorherigen Bayern-Profi Sadio Mané nun auch Simakan helfen. Der frühere französische U21-Nationalspieler war 2021 für 15 Millionen Euro von Racing Straßburg nach Leipzig gekommen und hatte in den vergangenen drei Jahren 122 Pflichtspiele im RB-Dress absolviert. Sein 55-minütiger Einsatz beim Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Bochum war Simakans letzter Auftritt in der Messestadt.