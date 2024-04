Sieben Spiele sind in der Bundesliga in dieser Spielzeit noch zu spielen und am Leipziger Cottaweg blickt man leicht besorgt auf die Tabelle. Die Qualifikation für die Champions League ist in Gefahr, Dortmund nach dem Sieg in München drei Punkte vor den Sachsen. Und zu allem Übel hat RB nun noch den längerfristigen Ausfall eines wichtigen Angreifers zu beklagen.