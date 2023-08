Zwei Tage vor Schließung des Sommertransferfensters hat Pokalsieger RB Leipzig am Mittwoch (30. August) seine zehnte Neuverpflichtung für diese Saison bekanntgegeben. Christopher Lenz ist der gesuchte Backup für Nationalspieler David Raum auf der linken Abwehrseite. Der 28-Jährige kommt für die kolportierte Ablöse von einer Million Euro von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt an den Cottaweg. Sein Vertrag gilt bis Saisonende 2023/24 mit der Option für ein weiteres Jahr.

"Mit der Verpflichtung von Christopher Lenz konnten wir die letzte verbliebene Kaderlücke sehr gut schließen und auf der Linksverteidiger-Position die wichtige Alternative finden", wurde RB-Sportgeschäftsführer Max Eberl in einer offiziellen Klubmitteilung zitiert und ergänzte: "Er kann sowohl in der Vierer- als auch in der Dreier- bzw. Fünferkette spielen. Er ist ein spielstarker, einsatzfreudiger Spieler – lauf- und zweikampfstark und in der Defensivarbeit sehr abgezockt. Wir sind nun mit der Verpflichtung von Chris auf allen Positionen mindestens doppelt besetzt und haben damit auf der Zugangsseite unsere Kaderplanung abgeschlossen."