Wie die " Bild "-Zeitung und der Pay-TV-Sender " Sky " übereinstimmend berichten, steht der 32 Jahre alte Offensivmann offenbar vor einem Wechsel zu Leipzigs Schwester-Club New York Red Bulls. Demnach soll dem schwedischen Nationalspieler in der Major League Soccer (MLS) ein langfristiger und hochdotierter Vertrag winken.

Nach Angaben des "Kicker" stehe noch nichts fest. Der Transfer befinde sich eher im Anfangsstadium. Um Forsbergs Interesse an einem Wechsel nach New York macht aber auch das Sportmagazin keinen Hehl. Neben dem Wunsch nach einer neuen Herausforderung werden immer wieder Forsbergs Einsatzzeiten in der Bundesliga als einer der Gründe für den potenziellen Sprung über den Atlantik genannt. In den bisherigen elf Partien stand er lediglich viermal in der Startelf - trotz Verletzungspause seines Positionskonkurrenten Dani Olmo. Für den ehrgeizigen Forsberg ist das offenbar zu wenig.