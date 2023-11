Dass sich Timo Werner sein zweites Engagement bei RB Leipzig anders vorgestellt hatte, ist kein Geheimnis. Nach seiner Rückkehr im vergangenen Jahr vielversprechend gestartet, bleibt dem Stürmer in dieser Saison nur die Rolle als Ergänzungsspieler. Allein in der Bundesliga bringt es Werner in acht Partien auf gerade einmal 203 Spielminuten. Nur dreimal stand er in der Startelf. Beim jüngsten 3:1-Erfolg gegen den SC Freiburg am Sonntag schmorte er die komplette Spielzeit auf der Bank.