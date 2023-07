Krauß wurde in der Jugend von RB Leipzig ausgebildet, konnte sich aber nie in der ersten Mannschaft des mehrfachen Champions-League-Teilnehmers etablieren. Nur am letzten Spieltag der Saison 2019/20 kam er unter Julian Nagelsmann gegen den FC Augsburg zu einem dreiminütigen Kurzeinsatz. Es folgte zunächst eine zweijährige Leihe in die 2. Bundesliga zum 1. FC Nürnberg, vergangenen Sommer schloss er sich dann per Leihgeschäft Schalke 04 an. Dort war er gesetzt und stand in 32 Bundesliga-Partien auf dem Platz. Am bitteren Abstieg der Schalker, der ausgerechnet durch eine 2:4-Niederlage gegen Leipzig am letzten Spieltag besiegelt wurde, konnte aber auch Krauß nichts ändern.