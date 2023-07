"Wir haben die Gespräche mit Lens auf Augenhöhe und konstruktiv, aber hart in der Sache geführt und am Ende eine Lösung gefunden, von der wir überzeugt sind, dass sie in jeder Hinsicht fair ist", führte Eberl weiter aus: "Wir sind mit der Ablöse in unserem geplanten Rahmen geblieben, und wenn darüber hinaus erfolgsorientierte Boni eintreten, bedeutet dies vor allem, dass wir gemeinsam mit dem Spieler die sportlichen Erfolge feiern konnten, die wir uns alle wünschen und wie sie unseren Ambitionen entsprechen."

RB Leipzigs Sportchef Max Eberl. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO / Picture Point