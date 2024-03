Die Länderspiele im März gegen Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März) werden ohne Lukas Klostermann über die Bühne gehen. Der Nationalspieler laboriert noch an einer Oberschenkelverletzung und wird nicht rechtzeitig fit. Das bestätigte Leipzigs Trainer Marco Rose am Freitag.

Der Verteidiger von RB Leipzig fehlt bereits seit Mitte Februar. Mit einem Einsatz ist frühestens im April zu rechnen. "Er macht Fortschritte. Aber es war von vornherein klar, dass wir die Länderspielpause nutzen wollen, um ihn ins Mannschaftstraining zu integrieren. Ob wir dann schon so weit sind, werden wir sehen", sagte Rose. "Er war schon auf dem Platz und hat den Ball am Fuß gehabt. In dem Tempo, in dem es mit der Verletzung möglich ist."