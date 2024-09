Der Belgier Openda kam vor einem Jahr für mit der Empfehlung von 21 Toren in 38 Spielen und für eine kolportierte Ablöse von 40 Millionen Euro vom französischen Erstligisten RC Lens in die Messestadt. Er sollte in die großen Fußstapfen des zum FC Chelsea abgewanderten Christopher Nkunku treten – mit Erfolg. Der 24-Jährige überzeugte sofort, raste mit bis zu 36,09 km/h durch die Liga und erzielte in seiner Debütsaison in 45 Einsätzen satte 28 Tore, so viele wie kein RB-Neuzugang zuvor. In der neuen Saison macht Openda genau dort weiter: seine beiden Treffern beim 3:2-Erfolg der Leipziger sorgten für Bayer Leverkusens erste Niederlage nach 35 Liga-Spielen und auch im Pokal gegen Drittligist Rot-Weiss Essen netzte er einmal.