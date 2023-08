Angesichts der immer wieder aufkommenden Spekulationen über seinen eigenben vermeintlichen Wechsel zu seinem Heimatverein FC Bayern München haben den früheren Bundesliga-Profi und langjährigen Gladbach-Manager zu einer kuriosen Maßnahme veranlasst. "Ich habe kürzlich auch eine andere Route genommen, als ich privat am Tegernsee war. Ich bin extra eine schlechtere Straße gefahren, um ja nicht durch Bad Wiessee zu kommen", berichtete Eberl im gleichen Interview. In Bad Wiessee wohnt Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Der erst seit vergangenen Dezember offiziell in Leipzig waltende Eberl stellte klar, dass er keine Absichten auf einen Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt habe. "Es gibt da nichts! Das Einzige, was es gibt, ist, dass ich in Leipzig mit meinem Team gerade einen Riesen-Umbruch durchziehe, der mit Zu- und Abgängen fast 30 Bewegungen umfasst, inklusive einer Verlängerung des Trainervertrages. Das ist eine Menge Arbeit, und sie macht mir großen Spaß", sagte er.