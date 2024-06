Ralf Rangnick wird bei dieser EM zum "Heimschläfer" - zumindest kehrt der Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft für das Achtelfinale an seine alte Wirkungsstätte zurück. Nach Leipzig. Dort, wo er als Trainer und Sportdirektor maßgeblich dazu beitrug, RB Leipzig im deutschen Profifußball zu etablieren.

Der überraschende Sieg in der "Todesgruppe" D ist aber nicht nur das Verdienst von Rangnick. Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer und Nicolas Seiwald gehören allesamt mindestens zum erweiterten Stammpersonal im ÖFB-Team. Und das Quartett ist auch in Leipzig kein unbeschriebenes Blatt: Baumgartner und Seiwald stehen aktuell bei RB unter Vertrag, Sabitzer und Laimer waren dort jahrelang Stammspieler.

Allein am Personal der österreichischen Nationalmannschaft lässt sich ablesen, wie viel RB Leipzig in dieser Europameisterschaft steckt. Insgesamt sind nicht weniger als 22 Spieler und acht Trainer bei der EURO 2024 aktuell für RB aktiv oder waren es in der Vergangenheit.