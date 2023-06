Der Grund: Der 57-malige Nationalspieler (24 Tore) laboriert an einer Sprunggelenksblessur. Im gewonnenen Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt (2:0) am vergangenen Samstag in Berlin war Werner ausgewechselt worden. "Ich probiere, dass es für das zweite Spiel reicht", sagte er mit Blick auf das Spiel in Polen: "Mehr kann ich noch nicht sagen, weil seit dem Wochenende die Schmerzen einfach da sind. Ich probiere es, spielen zu können."

Mehr Hoffnung auf einen Einsatz gegen die Ukraine hat David Raum - obwohl der Linksverteidiger ein holpriges Jahr bei RB Leipzig hinter sich hat. Auch beim Pokalfinale in Berlin hatte der 25-Jährige nur auf der Bank gesessen. Nun will er sich steigern: "Natürlich ist es mein Anspruch, in großen Spielen auf dem Platz stehen zu dürfen", sagte er auf der DFB-PK: "Dass man in Leipzig nicht jedes Spiel spielt, ist, glaube ich, normal. Das ist bei allen großen Vereinen so."