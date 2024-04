Beim Liganeuling wird Rose mit der Mannschaft ins Stadion fahren und die Besprechung vornehmen. "Mit Anpfiff bin ich raus und mit Abpfiff bin ich wieder drin", sagte der Coach. Er werde auch bei der Pressekonferenz nach dem Spiel sein und zudem Interviews geben. Für Rose ist es die zweite Sperre seiner Karriere in Deutschland. Als Trainer von Borussia Mönchengladbach hatte er 2019 im DFB-Pokal gegen Dortmund die Rote Karte gesehen. Es war die erste Rote Karte eines Trainers im DFB-Pokal. Rose betonte, er werde versuchen, "dass das dann auch nicht mehr vorkommt."



Derweil will sich Rose in punkto angestrebter Champions-League-Qualifikation nicht auf Rechenspiele über einen möglichen fünften Startplatz für die Bundesliga einlassen. "Wenn, wäre, Konjunktiv – das bringt uns nichts", betonte der Fußballlehrer. "Wir müssen unsere Aufgaben erfüllen, morgen punkten und uns über Platz vier qualifizieren. Das ist das, was wir vorhaben."