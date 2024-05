Anders als Frankfurt, das mit einem Remis Rang sechs sichern würde und damit sogar auf den Einzug in die Königsklasse hoffen darf, steht RB also ein besseres Schaulaufen bevor, an dem die angeschlagenen Dani Olmo und Mohamed Simakan nicht teilnehmen werden. Derweil steht Xavi Simons nach abgesessener Gelbsperre wieder bereit, während Winterpausenneuzugang Eljif Elmas aller Voraussicht nach den zweiten Startelfeinsatz seit seiner Ankunft bekommt. Eine Premiere hat sich der Norweger Jonathan Norbye erarbeitet – Marco Rose belohnt den vor kaum zwei Monaten erst 17 Jahre jung gewordenen Verteidiger für ansprechende Leistungen in der U19 mit einem Platz im Spieltagskader.



"Die Saison geht dem Ende entgegen, es wird weniger im Kader, aber wir werden morgen trotzdem eine gute Mannschaft auf dem Platz haben, um das Spiel zu gewinnen", blickte Rose am Freitag (17. Mai) voraus. Mit einem Sieg könnte RB die beste Saison seiner noch jungen Bundesliga-Geschichte erreichen. "Es ist nicht wichtig, was Frankfurt braucht oder nicht braucht. Es geht um uns und wir wollen erfolgreich sein. Ich erwarte, dass wir es gut machen und erwachsen auftreten." Die Gäste sind wettbewerbsübergreifend seit elf Spielen ungeschlagen.