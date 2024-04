Wie sehr sich die beiden verstehen, zeigt eine kleine Anekdote, die Gulacsi am Dienstag (09.04.2024) nach dem öffentlichen Training erzählt. Im letzten Sommer, als Hasenhüttls Sohn gerade zum Drittligisten Hallescher FC gewechselt war, trafen sich Keeper und Trainer in der Stadt. Die zufällige Begegnung wurde zu einem langen Plausch: "Wir haben über eine Stunde gequatscht." Man habe in Erinnerungen geschwelgt: "Diese erste Bundesliga-Saison war für uns alle besonders."