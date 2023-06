RB Leipzig verleiht Torhüter Tim Schreiber für ein Jahr in die 3. Liga zum 1. FC Saarbrücken. Das gab der Bundesligist am Dienstag (27.06.2023) bekannt. In Saarbrücken soll Schreiber den Abgang von Stammkeeper Daniel Batz kompensieren, der zu Leipzigs Bundesliga-Konkurrent Mainz 05 wechselt.