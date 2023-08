Orban traut Leipzig "alles zu"

Gegen den FC Bayern hatte Pokalsieger RB Leipzig trotz eines gehörigen Personalumbruchs 3:0 gewonnen und eine starke Leistung gezeigt."Wir waren auf den Punkt, wir waren körperlich sehr gut drauf und haben uns mit dem Ergebnis für ein gutes Spiel belohnt. Wir würden uns alle nicht dagegen wehren, wenn es am Samstag jetzt so weitergeht", so der 30-Jährige. Den Pokal gewann RB nun schon zweimal, den Supercup zum ersten Mal. Was fehlt, ist die Meisterschaft. "Wir müssen schauen, dass wir diese negativen Ausreißer minimieren während der Saison und versuchen, konstant an den oberen Plätzen dranzubleiben", erklärte Orban. Und der Abwehrchef fügte hinzu: "Grundsätzlich traue ich uns alles zu in der Saison."

Am ersten Spieltag trifft Leipzig direkt auf einen der ganz großen Konkurrenten dieser Saison: Xabi Alonsos Bayer Leverkusen hat sich auf vielen Positionen beeindruckend verstärkt und zählt für die meisten Experten zum engeren Favoritenkreis auf die Meisterschaft. Das weiß auch Orban, der nicht zu hohe Erwartungen vor diesem Auftakt aufkommen lassen will: "Es ist eine unheimlich schwere Aufgabe, erster Spieltag in Leverkusen. Mit das schwierigste Auswärtsspiel in der Liga", sagte der Ungar: "Deswegen sind wir gewarnt, die haben sich sehr gut verstärkt."

Gute Nachrichten aus dem Krankenflügel

Auch Leipzig erwartet weitere Verstärkungen - allerdings aus den eigenen Reihen. Am Dienstag war auch der seit zehn Monaten an einem Kreuzbandriss laborierende Peter Gulacsi wieder zurück auf dem Trainingsplatz. Der 33 Jahre alte ungarischen Nationalspieler konnte zur großen Freude aller Beteiligten zum ersten mal seit Oktober 2022 am Mannschaftstraining teilnehmen. Auch Neuzugang Christoph Baumgartner, der wegen Beschwerden im Oberschenkel wichtige Teile der Vorbereitung verpasste und Kevin Kampl, bei dem beim Warmmachen vor dem Supercup muskuläre Probleme aufgetreten sind, werden aller Voraussicht nach Optionen für das Wochenende sein. Peter Gulacsi ist am Dienstag nach zehnmonaitiger Verletzungspause ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Acht Spieler im RBL-Teamrat

Ohne große Überraschungen gaben die Leipziger am Dienstagnachmittag außerdem noch den Kapitän und den Mannschaftsrat für die kommende Saison bekannt. Orban rückt zum ersten Kapitän auf, Gulacsi ist sein Stellvertreter. Diese zwei Spieler bilden zusammen mit Kevin Kampl, Yussuf Poulsen, Emil Forsberg, Dani Olmo, Benjamin Henrichs und Xaver Schlager den Teamrat. Olmo, Henrichs und Schlager übernehmen diese Funktion zum ersten Mal bei RB Leipzig.