Daran klammerte sich auch David Raum bei Sky. "Wir haben alles in der eigenen Hand. Dortmund muss noch zu uns ins Stadion kommen, wir haben dort gewonnen. Sie haben auch noch ein paar andere Brocken vor sich", sagte der Nationalspieler. Dortmund empfängt noch Stuttgart und Leverkusen, ist zudem noch in der Champions League vertreten. Dagegen hat Leipzig keine Englischen Wochen mehr und kann sich ganz auf das Training fokussieren. Und eine Länderspielpause kommt den Sachsen auch nicht mehr dazwischen. In den vergangenen beiden Wochen hatte Rose lediglich vier Spieler zur Verfügung. Wie umfangreich Yussuf Poulsen mitwirken kann, ist offen. Der Stürmer musste mit einer Muskelverletzung am Oberschenkel ausgewechselt werden.