Elmas verpasst damit auch die Chance, sich nach der Verletzung von Offensivmann Xavi Simons weiter in den Blickpunkt bei RB zu spielen, wo er seit seinem Wechsel im vergangenen Jahr von der SSC Neapel nur Ergänzungsspieler ist. Unter Leipzigs Trainer Marco Rose kam Elmas in dieser Saison wettbewerbsübergreifend nur zu sechs Kurzeinsätzen, ein Scorerpunkt gelang ihm dabei nicht.

Auch eine Trennung zum Jahresende steht weiter im Raum. Offenbar soll auch Ex-Verein Neapel an einer Rückholaktion interessiert sein. Elmas' Vertrag bei RB läuft noch bis 2028. "Er muss sich in Geduld üben und dranbleiben", hatte Rose noch im Oktober erklärt. Nun ist der 25-Jährige erneut zum Zuschauen verdammt und wird seinem Verein in den durchaus wegweisenden Bundesliga- und Champions-League-Spielen bis zum Jahresende fehlen.