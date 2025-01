Doch was danach passierte, machte Rose fassungslos. "Wir stellen uns naiv an, wir haben kein Gefühl für Gefahr, für Chancen, wann wir was richtig machen", kritisierte er, "es ist schon eine gewisse Leichtfertigkeit, wie wir mit unseren Zielen umgehen." Wenn man wieder in die Champions League wolle, müsse man anders auftreten, "da haben wir immer wieder große Defizite".

Orban und Kampl gefrustet

Aber auch die RB-Profis, die in der Königsklasse bereits gescheitert sind, waren sauer. "Wir haben den Sieg leichtfertig weggeschmissen. Ich bin enttäuscht, dass wir noch nicht weiter sind", schob Kapitän Willi Orban Frust. "Das war ein bisschen Kindergarten von uns. Mich kotzt das an", ließ Kevin Kampl seinem Ärger über Boadus besagten 13-Minuten-Hattrick freien Lauf. Gleichwohl nahm Mittelfeldroutinier Kampl das Trainerteam in Schutz: "Da können sie nichts für. Die geben uns alles mit."

Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Bevor das Rennen um die Champions League am kommenden Samstag (25. Januar, 15:30 Uhr im Audio-Livestream & SpiO-Ticker) gegen Bayer Leverkusen weitergeht, steht noch der letzte Heimauftritt in der Königsklasse auf dem Programm. Am Mittwoch (22. Januar, 18:45 Uhr im Audio-Livestream & SpiO-Ticker) gegen Sporting Lissabon wird Rose weiter basteln.