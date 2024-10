Politiker mit Drohkulisse gegen die Klubs

In der jüngsten Vergangenheit hatten Aussagen von CSU-Politiker Herrmann für Aufsehen gesorgt. In einem Interview der Sport Bild hatte er eine "massive Distanzierung der Proficlubs von Gewalt und Pyrotechnik" gefordert und mit Geisterspielen gedroht, falls der Fußball das Problem nicht in den Griff bekomme. Herrmann brachte die Einführung von personalisierten Tickets in der Bundesliga, vermehrte Stadionverbote für Randalierer und Spielabbrüche sowie Punktabzüge für Vereine ins Spiel.

Auch der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) schlug Punktabzüge für Vereine vor, deren Fans im Stadion Pyrotechnik einsetzen. So könne man Clubs zu konsequenteren Einlassdurchsuchungen bringen, sagte er dem Bremer Multimediaportal Deichstube (€).

Fans und Vereine wehren sich gegen Aussagen

Dafür gab es natürlich Kritik von den Fan-Vertretern. "Die Politik aus Bremen, Niedersachsen, Bayern und NRW hat durch Aussagen der letzten Zeit sehr deutlich gemacht, dass es um Populismus und nicht um Inhalte geht. Wählerstimmen vor Sachkenntnis", heißt es von der Faninteressenvertretung "Unsere Kurve".

In Magdeburg sorgen die Aussagen von Herrmann für Unverständnis. "Er hat da teilweise Maßnahmen vorgeschlagen, die es bereits gibt, wie die personalisierten Tickets", sagt Wiebe. Andere Vorschläge, wie die Einführung von Schnellgerichten widerspreche "allen rechtsstaatlichen Grundsätzen".

Aber auch die Vereinsoffiziellen reagierten teils verärgert auf die Aussagen. "Dass wir ein Problem haben, lässt sich nicht von der Hand weisen. Aber mir hat die deutliche Rhetorik nicht so gut gefallen. Ich sehe auch viele Probleme in der Politik und haue nicht jeden Tag drauf", hieß es von DFL-Vorstandschef Watzke.

Aktuell keine Sicherheitsprobleme in den Stadien

Dass die Situation in den Stadien in den letzten Jahren deutlich schlimmer geworden sein könnte, lässt sich anhand der Zahlen erst einmal nicht bestätigen. Zwar ist in den drei höchsten deutschen Ligen zuletzt mehr Pyrotechnik verwendet worden, die erfasste Anzahl der Verletzten durch Pyrotechnik ging aber zurück. Bildrechte: picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto

Die Gesamtzahl der Verletzten innerhalb der Stadien ist jedoch minimal gestiegen. In der letzten Vor-Corona-Saison (2018/19) wurden laut dem Jahresbericht der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) der Polizei 1.127 Personen verletzt. Bei 22 Millionen Stadionbesuchern entspricht das einem Anteil von 0,00512 Prozent. In der Saison 2022/23 waren es 0,00516 Prozent (1.176 bei 22,8 Mio.).

Wiebe: Keine weitere Aufrüstung der Polizei

"Über diese Zahlen müsste bei dem Treffen diskutiert werden", findet Wiebe und fügt an: "Braucht es wirklich eine stärkere Aufrüstung der Polizei? Da sagen wir als Fanhilfe vor Ort und als Dachverband ganz klar: Nein!" Stattdessen bedürfe es einer effektiveren Planung der Polizeieinsätze, die auf Deeskalation fußt. Gefahrenprognosen entsprächen oft nicht der Realität. So werden Kontrollen unverhältnismäßig durchgeführt oder Grundrechte werden nicht beachtet. "Beim Auswärtsspiel auf St. Pauli hat die Polizei in die Toiletten hineingefilmt und damit tief in die intimen Rechte eingegriffen", berichtet Wiebe.

Er findet, dass die Stadien bundesweit sicher sind. Ein Besuch beim Spiel sei nicht gefährlicher als der auf dem Stadtfest oder bei einem großen Konzert: "Dort wo Menschen zusammenkommen, kommt es zu Konflikten. Dort sind auch Leute unterwegs, die unter dem Deckmantel der Massen versuchen, aus der Reihe zu tanzen und Straftaten zu begehen. Aber der Großteil der Menschen im Stadion ist friedlich."

Bildrechte: picture alliance / dpa | Alexander Körner

Vorschlag aus Magdeburg: Kein Pfefferspray und zurück zum Kontaktbeamten

In Magdeburg selbst gebe es laut Wiebe für die Heimfans aktuell keine Probleme mit der Polizei. Es sind eher die Auswärtsfans, die durch Polizeimaßnahmen drangsaliert werden. Aber er weiß auch, dass es immer wieder Probleme von und für FCM-Fans gibt, wenn sie auf Reisen sind. Zuletzt war dies in Berlin und Hamburg der Fall, wo es von der Polizei "provozierte Einsätze" gab.

Statt "polemischer Debatten" solle es einen "vernünftigen Umgang" miteinander geben. Dazu zähle auch, dass die Polizei auf den Einsatz von Pfefferspray verzichtet, da es dabei immer auch zahlreiche Unbeteiligte trifft und das Pfefferspray somit nicht geeignet sei, um Ruhe in den Fanblöcken herzustellen.

Auch das Modell der Kontaktbeamten im Stadion, wie es zur WM 2006 erprobt und dann auch in Magdeburg angewendet wurde, solle zurückkehren. Statt Hundertschaften der Polizei würden vereinzelte Polizisten in Uniform oder zivil als Ansprechpartner bei Problemen dienen. "Da konnte man ganz viele Missverständnisse klären", sagt Wiebe. Leider sei das Modell dann eingestampft worden, dabei könnten "Politik und die Polizei selbst damit zu einer Befriedung der Lage und zur Entschärfung von Konflikten beitragen."