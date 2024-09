Das Spiel zwischen Dresden und Aachen könnte für die Sicherheitskräfte herausfordernd werden. Die Fanszene der Alemania gilt teilweise als rechtsextrem. Vor einigen Wochen machte ein Bericht der "Sportschau" und des WDR-Magazins "Sport inside" den zweifelhaften Umgang der Vereinsführung mit rechtsextremen Anhängern unter den Fans deutlich. Alemania Aachen wies die Vorwürfe zurück. Erst am Mittwoch gab es beim Spiel der Aachener gegen Mannheim Ausschreitungen, als Aachener Fans in der Nachspielzeit in den Gästeblock eindringen wollten.