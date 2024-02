Die Leipziger gingen sehr engagiert in die Partie und hatten das frühe 1:0 auf dem Fuß. Der für Benjamin Sesko in die Startelf gerutschte Yussuf Poulsen hätte es aus 6 m erzielt, wenn nicht Kou Itakura in höchster Not gegrätscht und den Ball noch am Kasten vorbeigelenkt hätte (2.). Nach 13 Minuten dann aber hallte doch der Torschrei durchs Stadion: Xavi hatte nach direkter Weitergabe von Poulsen zum 1:0 eingeschossen (14.). Kurz drarauf scheiterte er nach erneuter Vorlage von Poulsen am starken BMG-Keeper Moritz Nicolas (18.). Die Gladbacher waren nicht ungefährlich, patzten aber meist schon beim vorletzten Pass. Die beste Chance hatte noch Robin Hack, der es nach einem Leipziger Fehlpass aus 40 m versuchte, aber den Kasten verfehlte (44.).