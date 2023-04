Die Partie begann flott, was vor allem an den Leipzigern lag, denen der Zug zum Tor diesmal wirklich nicht fehlte. Vorerst. Die dickste Chance in der Anfangsviertelstunde war bereits die insgesamt vierte im Spiel: Timo Werner schlenzte den Ball frei aus 12 m über den Kasten (14.). RB dominierte auch danach klar, wurde aber von einer vergebenen Chance zur nächsten immer zögerlicher und mutloser. Eine seltene Ausnahme gab es in der 28. Minute, als Emil Forsberg zu Nkunku durchsteckte und der Franzose den Ball aus 10 m und in Bedrängnis zum 1:0 einschob. Leipzigs schlechte Effizienz wäre um ein Haar mit dem 1:1 bestraft worden, aber Hoffenheims Ihlas Bebou schaffte es, den Ball frei aus 8 m über den Kasten zu ballern (39.).