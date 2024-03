Bildrechte: IMAGO/Ulrich Hufnagel

Ausgeglichene 45 Minuten

Die Partie war kein Spitzenspiel, aber durchaus sehenswert. Denn beide Teams spielten mutig nach vorn, waren vor allem nach Umschaltmomenten gefährlich. Gleich die erste gute Chance hätte ein Tor sein müssen, aber Xavi scheiterte an Bochums Ersatzkeeper Andreas Luthe (3.). Das 1:0 fiel stattdessen kurz darauf auf der anderen Seite – wenngleich per 25-m-Freistoß durch Maximilian Wittek und unter freundlicher Mithilfe von Peter Gulacsi: Der RB-Torhüter ließ den haltbaren Ball ins Tor flutschen (7.). Danach ging es weiter munter hin und her. Und RB glich verdient aus: Dani Olmo schweißte die Kugel nach Balleroberung im Mittelfeld aus 20 m ins rechte Dreiangel (30.).

Drei wichtige Wechsel

Die zweite Halbzeit ging RB sehr behäbig und fehlerhaft an. Dadurch war vor allem Bochum am Drücker. RB-Coach Marco Rose reagierte zwar mal wieder recht spät, das aber konsequent: Er tauschte fast die komplette Offensive (Openda, Poulsen, Elmas für Sesko, Baumgartner, Olmo) aus (65.) und sorgte so für neue Offensivpower. Und für die Entscheidung: Openda machte nach langem Steckpass von Amadou Haidara das 2:1 (68.), Bochums Ivan Ordets stocherte den Ball nach Vorarbeit von Poulsen und Xavi-Querpass zum 3:1 ins eigene Tor (71.), und Poulsen machte nach erneutem Querpass von Xavi den Deckel drauf (72.).