RB Leipzig kann gegen den FSV Mainz 05 auf Kapitän Willi Orban zurückgreifen. "Willi geht's gut. Er hat gestern trainiert, wird heute trainieren. Da steht die Ampel auf grün", sagte Trainer Marco Rose am Freitag (29.03.2024) auf der Pressekonferenz. Die Sachsen empfangen Mainz am Samstag (30.03.2024, 15.30 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören) in der Fußball-Bundesliga. Die vergangenen drei Spiele konnte Leipzig gegen den Abstiegskandidaten nicht gewinnen, kassierte sogar zwei Niederlagen.