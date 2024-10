RB muss mehrere Wochen auf den niederländischen Nationalspieler verzichten, der sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool eine Bänderverletzung am linken Sprunggelenk zugezogen hatte. Ob der 21-Jährige operiert werden muss, ist immer noch offen, betonte Rose.

In der Offensive wird nun Christoph Baumgartner zum Zug kommen. "Jetzt ist Baumi mal dran. Er ist ein Topspieler, der sich zwischendurch schonmal mehr verdient hatte", meinte Rose, der auch Elif Elmas und Viggo Gebel als Optionen sieht: "Der kleine Viggo bekommt irgendwann sein erstes Bundesligaspiel - unser Leipziger Jung." In Kürze wird auch Schalke-Neuzugang Assan Ouedraogo ins Mannschaftstraining einsteigen und dann für "fünf oder zehn Minuten Kurzeinsätze bekommen", kündigte Rose an.